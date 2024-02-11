Премьер-министр Великобритании Риши Сунак раскритиковал интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.
Глава Великобритании оскорбительно высказался об интервью Путина Такеру Карлсону
Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Очевидно то ,что в унисон высказались главные действующие дебилы мирового истеблишмента -Байден,Шольц,Сунак,Гутиэришь ,осталось этого нациста -канадца ,трусливого Трюдо ,который не в состоянии отвечать за свои поступки...
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9 час.
АК
Александр Кутуев
Ну, ладно, Шольц прислуживает Байдену. Это тоже самое , что Табаки служит Шерхану. Но Сунак?! Посмотрите на него - это же Маугли! И Маугли продался бандерлогам! Плохая сказка!
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8 час.
СЕРГЕЙ Лютов
Скорее всего не Маугли, а бандерлог-макака!
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8 час.
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