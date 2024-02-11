Глава Великобритании оскорбительно высказался об интервью Путина Такеру Карлсону

Ю Юрий Зубрин Очевидно то ,что в унисон высказались главные действующие дебилы мирового истеблишмента -Байден,Шольц,Сунак,Гутиэришь ,осталось этого нациста -канадца ,трусливого Трюдо ,который не в состоянии отвечать за свои поступки...

АК Александр Кутуев Ну, ладно, Шольц прислуживает Байдену. Это тоже самое , что Табаки служит Шерхану. Но Сунак?! Посмотрите на него - это же Маугли! И Маугли продался бандерлогам! Плохая сказка!