Осенние стихи читать бесплатно: красивая подборка

Вот новая авторская подборка стихотворений об осени. В этих строках — шелест листвы, прохлада утреннего тумана, рябиновые зори и светлая, одухотворённая красота увядания.
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