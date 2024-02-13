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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • ninikooo Митусова
    Это у Собчак честь и достоинство? Не смешите, она понятия не имеет об этом. Интриганка, хабалка, пакостница, лгунья, ...На кого работает ...
  • саша дмитренко
    нельзя  продать  свой  самолет?Бойцов предали: Н...
  • саша дмитренко
    написано  что  самолеты  частные!Бойцов предали: Н...

Бойцов предали: Наши вертолёты и Ил-76 уже у врага. Комбат Ходаковский был прав во всём?

Бойцов предали: Наши вертолёты и Ил-76 уже у врага. Комбат Ходаковский был прав во всём?

Скандал в Росавиации шокировал если не всех, то каждого, кто так или иначе следит за развитием ситуации в "стране 404".

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Комментарии
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саша дмитренко
вина то  в  чем??  если  и  продали  самолеты-так  не  на  украину!!  что,теперь  сажать  за  продажу  оружия  алжиру,если  алжир  продал  наше  оружие  на  украину?
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1 час.
саша дмитренко
написано  что  самолеты  частные!
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1 час.
саша дмитренко
нельзя  продать  свой  самолет?
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1 час.

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