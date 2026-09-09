На Кубани 99 проектов НКО получили гранты губернатора

В Краснодарском крае определили победителей второго конкурса «Гранты Губернатора Кубани» 2026 года. Как сообщает «Югополис» со ссылкой на депутата Законодательного собрания края Алексея Штаничева, из 196 заявок победителями признали 99 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций.
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