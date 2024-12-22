«Хуже Шойгу только Набиуллина. Заморозка СВО — катастрофа для России»: Малофеев

Полтора года тому назад бывший глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон задал интересный вопрос во время своего выступления на Давосском форуме: «Почему Запад так озабочен ситуацией с Россией?» Политик отметил, что совокупный ВВП Европы, США и их союзников значительно превышает российский.