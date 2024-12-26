Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Alibaba и E-Mart создадут в Корее совместное предприятие в сфере e-commerce

Alibaba Group Holding решила объединить свои южнокорейские операции с платформой электронной коммерции E-Mart, чтобы повысить свои конкурентные преимущества в быстро развивающемся секторе онлайн-ритейла страны, передает Bloomberg.

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