Alibaba и E-Mart создадут в Корее совместное предприятие в сфере e-commerce

Alibaba Group Holding решила объединить свои южнокорейские операции с платформой электронной коммерции E-Mart, чтобы повысить свои конкурентные преимущества в быстро развивающемся секторе онлайн-ритейла страны, передает Bloomberg.
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