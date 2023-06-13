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Политолог Марков счел Бербок, попросившую называть горящие Leopard не немецкими, а украинскими, «глуповатым живым анекдотом»

Политолог Марков счел Бербок, попросившую называть горящие Leopard не немецкими, а украинскими, «глуповатым живым анекдотом»

Российский политолог Сергей Марков счел руководителя министерства иностранных дел ФРГ Анналену Бербок, попросившую называть горящие танки Leopard не немецкими, а украинскими, «глуповатым живым анекдотом».

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