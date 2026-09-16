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Царьград

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В Ростовской области детей назвали Зейнеп и Довуд: топ-5 имён сентября

В Ростовской области детей назвали Зейнеп и Довуд: топ-5 имён сентября

В реестре ЗАГСа, данные которого были обнародованы 16 сентября, содержится информация о том, какие имена жители Ростовской области давали своим детям в сентябре 2026 года.

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