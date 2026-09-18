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Царьград

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Boeing заключила контракт с ВМС США на производство дронов MQ-25A.

Boeing заключила контракт с ВМС США на производство дронов MQ-25A.

Компания Boeing подписала контракт на производство беспилотников MQ-25A Stingray для ВМС США. Эти дроны смогут доставлять до 10 000 литров авиатоплива.

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