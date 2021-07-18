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Товарищеские матчи. «Крылья Советов» уступили «Уралу», «Краснодар» из-за дождей не сыграл с «Арминией»

Клубы РПЛ проводят контрольные матчи в преддверии старта нового сезона. «Крылья Советов» и «Урал» провели игру в закрытом режиме, победителями вышли гости – 0:1.

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