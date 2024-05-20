В школе на Таллинской пройдет день открытых дверей

23 мая в 17:30 школа №1619 распахнет для будущих учеников и их родителей свои двери. Участники мероприятия смогут не только узнать подробности о программе обучения, но и принять участие в увлекательных квестах.
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