Что важно помнить на скользкой дороге: почему зимой рефлексы нам не друзья

Каждый раз с наступлением холодов водителям приходится перенастраивать свои внутренние установки. И даже просто вспоминать, с какой скоростью можно теперь входить в поворот, как рулить и что делать, если автомобиль потерял контакт с дорогой.
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