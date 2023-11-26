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Что важно помнить на скользкой дороге: почему зимой рефлексы нам не друзья

Что важно помнить на скользкой дороге: почему зимой рефлексы нам не друзья

Каждый раз с наступлением холодов водителям приходится перенастраивать свои внутренние установки. И даже просто вспоминать, с какой скоростью можно теперь входить в поворот, как рулить и что делать, если автомобиль потерял контакт с дорогой.

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