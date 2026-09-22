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Царьград

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Анна Хрипченко: Какой вакансии отдать предпочтение после декрета

Анна Хрипченко: Какой вакансии отдать предпочтение после декрета

Анна Хрипченко из Президентской академии советует после декрета искать вакансии, соответствующие ожиданиям на 60-70%, чтобы восстановить рабочий ритм и актуализировать навыки, без оправданий за перерыв в карьере.

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