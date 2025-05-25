Мусаев: «Доннарумма бы не был в таком порядке, если бы в «ПСЖ» не пришел Сафонов и не стал его подпирать»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после завоевания чемпионского титула РПЛ на примере вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова объяснил, что футболисты «быков», получавшие мало игровых минут по ходу сезона, тоже внесли весомый вклад в победу краснодарской команды.
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