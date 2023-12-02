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Tesla Cybertruck разочаровал многих инвесторов, акции компании завершили торги сни...

Tesla Cybertruck разочаровал многих инвесторов, акции компании завершили торги сни...

Tesla Cybertruck разочаровал многих инвесторов, акции компании завершили торги снижениемНачало поставок товарных электрических пикапов Tesla Cybertruck обнажило два недостатка долгожданной машины в глазах покупателей и инвесторов, если не считать спорного дизайна: высокая цена, которая превысила обещанный в 2019 году уровень в полтора раза, а также ограниченный запас хода по сравнению со всё теми же обещаниями четырёхлетней давности.

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