Буданов* хотел пить кофе в Крыму. Полуостров - цель №1? Селиванов озвучил ещё две - русских предупредили

Экс-глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* хотел пить кофе в Крыму, однако станет ли полуостров целью №1 в случае его возможного назначения министром обороны Украины? Участник СВО Алексей Селиванов считает, что ответ не столь однозначен.