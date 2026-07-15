Буданов* хотел пить кофе в Крыму. Полуостров - цель №1? Селиванов озвучил ещё две - русских предупредили

Экс-глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* хотел пить кофе в Крыму, однако станет ли полуостров целью №1 в случае его возможного назначения министром обороны Украины? Участник СВО Алексей Селиванов считает, что ответ не столь однозначен.
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