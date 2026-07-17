Рынок топлива без большого передела

Ситуация на топливном рынке вновь обострила вопрос о положении независимых АЗС. Почему они оказались наиболее уязвимыми в нынешних условиях, стоит ли ожидать массового ухода независимых операторов с рынка и какие решения могут изменить ситуацию в будущем, «Актуальным комментариям» рассказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Константин Симонов.
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