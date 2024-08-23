РИА: Харрис в своей речи назовет Трампа опасным для США человеком

Вице-президент США Камала Харрис уже подготовила речь для своего программного выступления. В ней она собирается назвать экс-президента Штатов Дональда Трампа опасным и несерьезным человеком, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии