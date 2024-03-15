Как западные журналисты готовили провокации во время референдума в Крыму

К 10-й годовщине Крымской весны РЕН ТВ продолжает серию репортажей об исторических событиях. В середине марта 2014 года на полуострове отсчитывали последние часы перед началом референдума – для 2 миллионов жителей региона это был шанс изменить судьбу.