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Царьград

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Ембика устроила скандал из-за хиджаба, но дальше все пошло не по тому сценарию. Что выяснилось во время проверки

Ембика устроила скандал из-за хиджаба, но дальше все пошло не по тому сценарию. Что выяснилось во время проверки

В Ставропольском крае проверяют обстоятельства конфликта в бассейне из-за хиджаба.В Нефтекумске Ставропольского края проводится проверка после конфликта, произошедшего в одном из спортивных комплексов.

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