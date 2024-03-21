Боец с позывным «Кострома»: «На фронте и в тылу мы делаем одно общее дело – приближаем победу»

Из Нижегородской области в зону СВО нижегородским бойцам отправили партию гуманитарной помощи. Координационный центр на базе Дома народного единства сформировал для нижегородских военнослужащих груз по заявкам из воинских частей.
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