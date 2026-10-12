Путем Ататюрка

Идеологическое конструирование и искусственная поляризация в Казахстане и АзербайджанеAP PHOTO:MIKHAIL METZEL В Закавказье и Средней Азии активно формируется один из центров будущего многополярного мира, создаваемый на базе тюркской идентичностичитайте на monocle.