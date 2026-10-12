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Путем Ататюрка

Путем Ататюрка

Идеологическое конструирование и искусственная поляризация в Казахстане и АзербайджанеAP PHOTO:MIKHAIL METZEL В Закавказье и Средней Азии активно формируется один из центров будущего многополярного мира, создаваемый на базе тюркской идентичностичитайте на monocle.

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