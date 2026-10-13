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ИА Регнум

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Зеленский подтвердил, что Киев не получил ночью разведданных от партнеров

Глава киевского режима Владимир Зеленский 13 октября подтвердил, что Киев не получил ночью разведданных от партнеров.

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