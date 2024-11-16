«Девочке завтра в школу»: на Comedy Club попросили Лепса долго не засиживаться с юной невестой

Фото: starhit.ru Новости дня за сегодня сообщают о том, что на недавнем шоу Comedy Club зрители стали свидетелями интересного взаимодействия между 62-летним Григорием Лепсом и его 18-летней невестой Авророй.
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