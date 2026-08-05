На Украине не сбили ночью ни одну из выпущенных Минобороны РФ ракет

ВСУ не смогли сбить ни одной из ракет, выпущенных по Украине в ночь на среду. «Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы сил обороны Украины», – говорится в сообщении командования воздушных сил Украины (цитата по ТАСС).
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