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На Украине не сбили ночью ни одну из выпущенных Минобороны РФ ракет

На Украине не сбили ночью ни одну из выпущенных Минобороны РФ ракет

ВСУ не смогли сбить ни одной из ракет, выпущенных по Украине в ночь на среду. «Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы сил обороны Украины», – говорится в сообщении командования воздушных сил Украины (цитата по ТАСС).

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