На Украине не сбили ночью ни одну из выпущенных Минобороны РФ ракет

ВСУ не смогли сбить ни одной из ракет, выпущенных по Украине в ночь на среду. «Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы сил обороны Украины», – говорится в сообщении командования воздушных сил Украины (цитата по ТАСС).