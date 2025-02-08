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«Война всегда разрушает»: папа Франциск призвал молодых украинцев «научиться прощать и вести диалог»

«Война всегда разрушает»: папа Франциск призвал молодых украинцев «научиться прощать и вести диалог»

Vatican News сообщает о видеоконференции папы Франциска с молодыми украинскими католиками. Организованная апостольским нунцием Висвальдасом Кульбокасом встреча, которую глава украинской Греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук описал как «первую в истории встречу Папы Римского и молодых украинцев», состоялась в соборе Воскресения Христова в Киеве.

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