В Китае вводятся повышенные требования к пожарной безопасности тяговых акк...

В Китае вводятся повышенные требования к пожарной безопасности тяговых аккумуляторов электромобилейОдной из главных «страшилок», которые сдерживают потребительское принятие электромобилей, является якобы высокая пожароопасность тяговых аккумуляторов.
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