Арестовано имущество генерала Беглова на 49 млн рублей по делу о взятках

Басманный суд Москвы наложил под арест имущество на сумму 49 миллионов рублей в рамках дела о взяточничестве, в котором фигурирует бывший заместитель начальника Центрального таможенного управления генерал Александр Беглов.
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