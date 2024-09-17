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Арестовано имущество генерала Беглова на 49 млн рублей по делу о взятках

Арестовано имущество генерала Беглова на 49 млн рублей по делу о взятках

Басманный суд Москвы наложил под арест имущество на сумму 49 миллионов рублей в рамках дела о взяточничестве, в котором фигурирует бывший заместитель начальника Центрального таможенного управления генерал Александр Беглов.

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