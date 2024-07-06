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В Псковской области начал свою работу пятый международный кинофестиваль "Западные врата"

В Псковской области начал свою работу пятый международный кинофестиваль "Западные врата"

В Псковской области официально открылся пятый международный кинофестиваль "Западные врата". Церемония открытия состоялась в Псковской областной филармонии, где был представлен фильм "Землянка" режиссера Марка Горобца.

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