В Псковской области начал свою работу пятый международный кинофестиваль "Западные врата"

В Псковской области официально открылся пятый международный кинофестиваль "Западные врата". Церемония открытия состоялась в Псковской областной филармонии, где был представлен фильм "Землянка" режиссера Марка Горобца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии