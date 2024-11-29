Россиянка рассказала, как обманывают туристов в Египте

МОСКВА, 29 ноября, ФедералПресс. Туристка из России поделилась своими впечатлениями после первой поездки в Египет, предостерегая других путешественников о возможных проблемах и обманах, с которыми можно столкнуться в этой африканской стране.
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