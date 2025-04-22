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В Коста-Рике началось извержение вулкана Поас

В Коста-Рике началось извержение вулкана Поас

Неподалеку от города Сан-Хосе в республике Коста-Рика начал извергаться вулкан Поас. Из последствий — столб пепла высотой четыре километра над уровнем моря, пишет газета El Comercio, ссылаясь на Вулканологическую и сейсмологическую обсерваторию республики.

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