Глава Коми предложил расширить Арктическую зону еще на два района

СЫКТЫВКАР, 15 апреля, ФедералПресс. Глава Республики Коми Владимир Уйба заявил о необходимости включить Ижемский район и Печору в Арктическую зону, чтобы сделать территории наиболее выгодными для инвесторов.
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