Каждый месяц в нашем офисе появлялась волшебная старушка с говорящей фамилией Вредина. Наотрез отказывалась пользоваться карточкой и банкоматом, испытывала суеверный страх перед дьявольским аппаратом и возможностью в один миг лишиться всех денег.