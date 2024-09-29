Виталий Левинца: "Использование публичных Wi-Fi сетей несет риски"

Использование публичных Wi-Fi сетей несет определенные риски для пользователей и может быть опасно. Об этом заявил эксперт по кибербезопасности Виталий Левинца, выступая в ток-шоу "Без галстуков с Александром Стахурским" на телеканале N4, передает Noi.