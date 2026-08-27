Общественники попросили ФАС проверить «безлимитный» роуминг четырех операторов

Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) направила в ФАС обращение с требованием проверить практику продвижения роуминговых тарифов МТС, «МегаФона», Билайна и T2, пишут «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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