Обращение Раиса Республики Татарстан Р.Н. Минниханова по случаю Дня защитника Отечества

Уважаемые военнослужащие! Дорогие ветераны! Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества! Эта памятная дата символизирует мужество, стойкость и самоотверженность наших воинов, их верность Родине и ответственность за её судьбу, традиции военного искусства и историю славных побед.
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