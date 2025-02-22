Обращение Раиса Республики Татарстан Р.Н. Минниханова по случаю Дня защитника Отечества

Уважаемые военнослужащие! Дорогие ветераны! Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества! Эта памятная дата символизирует мужество, стойкость и самоотверженность наших воинов, их верность Родине и ответственность за её судьбу, традиции военного искусства и историю славных побед.