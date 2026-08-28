ЕС использует переговоры с РФ для предоставления Украине «передышки» – Галузин

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин заявил, что европейские государства рассчитывают использовать любые переговоры с Россией только ради предоставления Украины «передышки» в зоне боевых действий.
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