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ЕС использует переговоры с РФ для предоставления Украине «передышки» – Галузин

ЕС использует переговоры с РФ для предоставления Украине «передышки» – Галузин

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин заявил, что европейские государства рассчитывают использовать любые переговоры с Россией только ради предоставления Украины «передышки» в зоне боевых действий.

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