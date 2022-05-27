Из ломбарда в колонию отправился оренбуржец

Фигурантом судебного разбирательства стал 34-летний оренбуржец. Его уличили в мошенничестве. Дело в том, что в марте этого года он по объявлению, размещенному в Интернете, арендовал у мужчины аккумуляторную дрель-шуруповерт, перфоратор и болгарку.