Российская сопрано Елене Гвритишвили одержала победу в конкурсе барочной оперы имени Пьетро Антонио Чести в Австрии

Российская сопрано Елене Гвритишвили заняла первое место на престижном XVII Международном конкурсе барочной оперы имени Пьетро Антонио Чести в Австрии.
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