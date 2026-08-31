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Культуромания

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Российская сопрано Елене Гвритишвили одержала победу в конкурсе барочной оперы имени Пьетро Антонио Чести в Австрии

Российская сопрано Елене Гвритишвили одержала победу в конкурсе барочной оперы имени Пьетро Антонио Чести в Австрии

Российская сопрано Елене Гвритишвили заняла первое место на престижном XVII Международном конкурсе барочной оперы имени Пьетро Антонио Чести в Австрии.

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