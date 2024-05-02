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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Апрельского победителя «Пушистой переписи» из Лабытнанги просят откликнуться

Апрельского победителя «Пушистой переписи» из Лабытнанги просят откликнуться

Новую тройку победителей конкурса домашних питомцев «Пушистая перепись» определили в «Север-Прессе». Среди них — цвергшнауцер Юкки из Нового Уренгоя, йоркширский терьер Молли из Ноябрьска и Малышек из Лабытнанги, сообщают организаторы.

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