Апрельского победителя «Пушистой переписи» из Лабытнанги просят откликнуться

Новую тройку победителей конкурса домашних питомцев «Пушистая перепись» определили в «Север-Прессе». Среди них — цвергшнауцер Юкки из Нового Уренгоя, йоркширский терьер Молли из Ноябрьска и Малышек из Лабытнанги, сообщают организаторы.