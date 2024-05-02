Апрельского победителя «Пушистой переписи» из Лабытнанги просят откликнуться

Новую тройку победителей конкурса домашних питомцев «Пушистая перепись» определили в «Север-Прессе». Среди них — цвергшнауцер Юкки из Нового Уренгоя, йоркширский терьер Молли из Ноябрьска и Малышек из Лабытнанги, сообщают организаторы.
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