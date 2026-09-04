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ИА Регнум

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Экономист Бархота: вложения в фонды рискованнее вкладов в банках

Банковские вклады гарантируют сохранность средств, а инвестиционные фонды открывают возможность получить более высокую прибыль, но без гарантий.

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