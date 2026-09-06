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Царьград

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«Вот это аттракцион!»: туристы застряли на канатной дороге над обрывом в Сочи

«Вот это аттракцион!»: туристы застряли на канатной дороге над обрывом в Сочи

Туристы зависли над обрывом на канатной дороге в Сочи и сняли видео.На одном из горных курортов Сочи туристы оказались заблокированы на канатной дороге над глубоким обрывом.

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