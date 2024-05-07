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В селе под Астраханью отключат газ на семь часов

В селе под Астраханью отключат газ на семь часов

Для плановых работ. ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» информирует, что филиал АО «Газпром газораспределение» планирует проведение плановых ремонтных работ на газораспределительных сетях среднего давления в Лиманском районе.

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