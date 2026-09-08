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Царьград

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Арт-терапия помогает снизить тревожность за 10 минут в день

Арт-терапия помогает снизить тревожность за 10 минут в день

Арт-терапия помогает выражать эмоции без слов. Потратьте 5-10 минут в день на сосредоточение на дыхании и ощущениях, чтобы снизить тревожность.

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