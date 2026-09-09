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ИА Реалист

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Песков исключил повышение налогов на фоне дефицита бюджета

Песков исключил повышение налогов на фоне дефицита бюджета

МОСКВА (ИА Реалист). 9 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге опроверг возможность повышения налогов в связи с текущими бюджетными показателями.

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