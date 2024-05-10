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United Rugby Championship. 16-й тур. «Дрэгонс» сыграют со «Стормерс», «Эдинбург» против «Дзебре», другие матчи

United Rugby Championship 16-й тур 10 мая Дрэгонс – Стормерс – 21.35   Эдинбург – Дзебре – 21.35   11 мая Буллс – Глазго – 15.

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