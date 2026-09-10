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Регионы России

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Сальдо внешней торговли РФ за январь–июль 2026 года выросло на 13,34% до $89,2 млрд

Сальдо внешней торговли РФ за январь–июль 2026 года выросло на 13,34% до $89,2 млрд

За январь–июль 2026 года положительное сальдо внешней торговли Российской Федерации увеличилось на 13,34% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составило $89,2 млрд, согласно опубликованным данным Федеральной таможенной службы России.

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