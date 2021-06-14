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В годовщину гибели 365-й зенитной батареи прошёл памятный митинг

В годовщину гибели 365-й зенитной батареи прошёл памятный митинг

«Вызываю огонь на себя!» В годовщину гибели на 365-й батарее прошёл памятный митинг. В воскресенье, 13 июня, на территории легендарного форта «Сталин» севастопольцы почтили память защитников, тех, кто до последнего выстрела отражал вражеские атаки.

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