В годовщину гибели 365-й зенитной батареи прошёл памятный митинг

«Вызываю огонь на себя!» В годовщину гибели на 365-й батарее прошёл памятный митинг. В воскресенье, 13 июня, на территории легендарного форта «Сталин» севастопольцы почтили память защитников, тех, кто до последнего выстрела отражал вражеские атаки.