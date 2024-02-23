15 историй о врунишках, которые оказались на редкость невезучими

Все мы можем приврать порой, вопрос только в масштабах лжи. Если одни люди настолько привыкли сочинять небылицы, что даже сами уже не понимают, где правда, то другие делают это только в самых критических, на их взгляд, ситуациях.
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