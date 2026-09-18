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Орловские новости

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В Орловской области проголосовали более 133 тысяч избирателей

В Орловской области проголосовали более 133 тысяч избирателей

По состоянию на 20.00 23,03 % избирателей отдали свои голоса на выборах в Орловский областной совет народных депутатов.

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